Сьогодні Україна відзначає День Соборності

22 січня 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки

Тоді у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких був проголошений Акт Злуки (об’єднання) українських земель, засвідчений Універсалом про об’єднання УНР і ЗУНР в єдину Велику Україну.

Документ передбачав, що дві тодішні держави, які постали на уламках Російської і Австро-Угорської імперій об’єднуються в єдину соборну Українську державу,

Офіційно в Україні цей день почали відзначати 1999 року:

«…враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави…» згідно з Указом Президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року.

Певний час, а саме з 30 грудня 2011 року, День соборності на офіційному рівні був скасований. Такий указ видав тодішній Президент Віктор Янукович. Натомість було встановлено «День Соборності та Свободи України».

Вже 13 листопада свято відновили.