Сколе та Підгірці можуть отримати гроші на відродження культурної спадщини

Із 20 учасників-фіналістів експерти оберуть 6 проектів, яким виплатять щонайменше по 500 тисяч гривень.

«Цей кoнкурс привернув увaгу дo стaну oб’єктів культурнoї спaдщини пo всій крaїні. Перекoнaний, це стaне стимулoм для віднoвлення зaмків тa пaлaців, зaпoчaткувaння нoвих фестивaлів тa інших культурних прoектів», – зaзнaчив викoнaвчий директoр Aсoціaції міст Укрaїни Oлексaндр Слoбoжaн.

Сколе представило конкурсній комісії Міжнародний фестиваль мисливської культури громадської організації «Сколівщина». Він запланований на вересень у ландшафтному парку біля палацу Гредлів у Сколе.

«Барони Гредлі були відомими мисливцями на всю Європу, займали у Відні на виставках перші місця зі своїми трофеями. Саме тому ми плануємо створити у палаці музей мисливства. А фестиваль мисливської культури, який ми плануємо провести у вересні, має привернути увагу до теми ревіталізації цього палацу», – розповів голова ГО «Сколівщина» Олексій Тренич.

Крім того, цей захід акцентує увагу на тому, що мисливство, на відміну від браконьєрства є культурою, а справжні мисливці захищають природу, а не нищать.

Тим часом село Підгірці стало фіналістом завдяки фестивалю «Кастл – оркестра» у Підгорецькому замку.

«Фестиваль «Кастл-оркестра» – це фестиваль оркестрів, які виконуватимуть класичну і популярну музик, саундтреки з відомих фільмів, кавери на різні популярні групи», – розповів голова правління Благодійного фонду «Софос» Юрій Воронецький.

На цьому фестивалі буде багато перформенсів, майстер-класів, тематичних лекцій, також там буде фото- і селфізона, місце для запуску авіамоделей.