Пожежа на Радехівщині ледь не знищила дві будівлі

Вогонь зайнявся у двоповерховому житловому будинку, у селі Корчин

Пожежа трапилася вчора ввечері. О 19:33 рятувальники отримали повідомлення про інцидент, повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.

На місце події негайно виїхали підрозділи місцевої пожежної команди с. Корчин , 33 ДПРЧ м. Червоноград та 21 ДПРЧ м. Радехів.

Через сильне задимлення пожежникам довелося працювати у спеціальних апаратах. На щастя, їм вдалося запобігти поширення вогню і врятувати житловий будинок та сусідню будівлю

Вогнем знищено дах на площі 70 кв.м, пошкоджено покрівлю та перекриття між другим поверхом і горищем на площі 70 кв.м та речі домашнього вжитку на площі 70 кв.м.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі встановлюються.