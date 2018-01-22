На відновлення костелу в Раві-Руській спрямують майже мільйон євро

У комплексі колишнього монастиря мають створити 4 дитячі будинки сімейного типу, в які влаштують 40 дітей-сиріт, а сам костел відновлять як культову споруду. Реконструкція комплексу будівель відбувається з кінця 2016 року. У листопаді 2017-го там уже тривають роботи із заміни даху.

Заявку на відновлення костелу св. Михаїла та монастиря реформатів у Раві-Руській відібрали для втілення у рамках програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020». Проект у Раві-Руській втілюють спільно зі схожим у Венгруві, що в Польщі. Про це нагадують на сайті газети «Прикордоння».

Заявниками та партнерами проекту «Mонастирі близнюки: Венгрув та Рава Руська – використання потенціалу історичної спадщини закону Реформатів для розвитку туризму та соціально-культурного життя в Польщі та Україні» є Римсько-католицька парафія церкви св. Петра з Алькантари та св. Антонія з Падуї у Венгруві, а також Львівська архідієцезія Римсько-католицької церкви. Загальна сума проекту становить майже 2,5 млн. євро, з них понад 880 тис. євро – частка, яка буде спрямована на Раву-Руську. У Раві-Руській проект втілюватиме колектив організації «Карітас-Спес».

До слова, в рамках згаданого транскордонного співробітництва у галузі збереження історико-культурної та природної спадщини із 17 відібраних програм загалом у трьох країнах 10 реалізують у Львівській області. З 32 млн. євро, 6,5 млн. – передбачені для проектів на Львівщині. Окрім Рави-Руської, відбуватиметься фінансування історично-культурних пам’яток Підкамені, Сколе, а також природоохоронних проектів Червнограда, Східниці та Добромиля.

Кстел св. Михайла збудований у 1729-1737 роках на місці старого дерев’яного костелу. Він постійно був місцем проведення богослужінь монахів Ордену Братів Менших Францисканців, які прийшли в Раву-Руську 1725 року і, дотримуючись своєї статутної мети, жили між людьми, мандрували, проповідували мовою простого народу бідність і аскетизм, займалися доброчинністю.

Костел збудовано в бароковому стилі XVIII століття за проектом відомого італійського архітектора Павла Фонтани. Будівництво тривало близько 8 років через відсутність компетентного керівника. У 1738 році костел було освячено на ім’я святого Михайла. Пізніше до костелу було прибудовано двоповерховий монастир з келіями. У П-подібному монастирі висадили внутрішній монастирський сад із криницею.

Костел св. Михаїла є кам’яною однонавною спорудою в стилі бароко, під двохскатною покрівлею з сигнатуркою. У плані складається з прямокутної нави і також хору з прямокутним приміщенням, що примикає до неї з південної сторони. При західному фасаді – невеликій квадратний притвор.

Пам’ятка архітектури належить до типу реформаторських костелів ХVІІІ ст., в яких пристінні стовпи ділять неф на три прясла, перекриті циліндричними склепіннями з розпалубками. Фасад двоярусний, оформлений пілястрами і барочним фронтоном з трикутним сандриком. Аналогічної форми фронтон зведений над притвором.

В інтер’єрі костелу до нашого часу збереглися сліди настінного розпису ХІХ століття, фрагменти дерев’яних вівтарів. Його фасад прикрашають намальовані зображення – Св. Франциска й Св. Антонія. З північної сторони до костелу прилягають споруди монастиря реформатів. Двоповерхові склепінчасті приміщення розташовані таким чином, що утворюють велике внутрішнє подвір’я. На території ансамблю, оточеного мурами з в’їзними воротами, збереглися залишки монастирського саду.

Костел виконував свої функції до 1941 року, коли на терени Равщини увірвалися німецькі війська. З того часу і у післявоєнний період костел використовували як склад продуктів та різноманітних товарів, а пізніше у монастирі було розміщено машинно-тракторну станцію.