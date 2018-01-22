На Львівщині двоє юнаків викрали сейф із дитсадка

У Стрийський відділ поліції 18 січня надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району невідомі проникли у дошкільний навчальний заклад, звідки викрали гроші та інше майно.

«Як з’ясували працівники кримінальної поліції, до крадіжки причетні 15-річний мешканець цього ж села та 20-річний стриянин. До приміщення садочка молодший із спільників проник через вікно, яке відчинив напередодні, коли відводив сюди свою сестричку. Знайшовши там ключ від вхідних дверей, він впустив приятеля, і вони винесли із закладу металевий сейф, у якому були гроші, документи й інші речі», – розповів начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває.