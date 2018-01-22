Львів прибирали від снігу 79 одиниць техніки

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, для посипання доріг та хідників використано 769 м куб піскосуміші.

Місто прибирали 4 грейдери, 10 підмітальних машин, 37 піскорозкидувачів, 5 навантажувачів, 23 трактори.

Загалом узимку Львів може задіяти аж 141 машину для прибирання. Із них 120 одиниць – це техніка ШРП районів, 21 одиниця – це техніка, яка є в Сихівському районі. Її обслуговує приватна компанія, яка виграла тендер.