Lviv Jazz Orchestra запрошує на «Любов в маленькому Парижі»

Львів не даремно називають «маленьким Парижем», містом романтичних побачень! Адже тут є місця, де ви зустрілися і покохали, де у вас «свої» вулички, «своя» лавочка у парку, «своє» кафе…

«Любов в маленькому Парижі» – чудовий спосіб зізнатися у почуттях мовою французької музики.

Хіти з репертуару Шарля Азнавура, Джо Дасена, Сальвадоре Адамо, Гару, Лари Фабіан, Патрісії Каас та інших зірок французької сцени у виконанні неперевершених Аніса, Оксани Мухи, акордеонного тріо Resonancе та Камерного оркестру ЛНМА ім. Лисенка! Саме так звучить романтика!

Співак Аніс стрімко з’явився у музичному українському просторі. Він спробував переспівати Джо Кокера і йому це вдалося! Аніс Теєб – харизматичний фіналіст 5-го сезону «Голосу Країни», який увійшов до 16 найкращих співаків України. Композиції для сильного чоловічого вокалу – за Анісом!

Якщо справа доходить до улюблених композицій, то тут без Cover Jam не обійтися. Репертуар гурту налічує більше 150 кавер-версій на всесвітньо відомі хіти та близько 10 пісень власного авторства. Група виконує пісні англійською, українською, російською, польською та французькою мовами у рок-версіях та акустично. У найромантичніший вечір лютого вони виконають усе, що ви так любите у французів!

У репертуарі Оксани Мухи – найрізноманітніша музика: від автентичної до сучасної експериментальної – джазові та ф’южн-експерименти, пісні на вірші поетів-класиків, колискові та медитативні композиції, акапельні твори. Її вишукана та щира манера виконання підкоряє серця різних поколінь. Щойно відлунали потужні різдвяні вечори зі співачкою, Оксана взялася за проникливі романтичні мелодії. Для «Любові у маленькому Парижі» будуть нові незвичні пісні в Оксаниному виконанні. Такої Оксани ви ще не чули!

Тріо «Resonance» – це новий подих у модерному світі інструментальної музики. Талановиті музиканти підкорили не тільки Україну але і Європу. Лауреати міжнародних і всеукраїнських конкурсів активно займаються популяризацією акордеону в Україні. Креативні хлопці зуміли заповнити свій репертуар різноманітними творами від диско і року до класики. Поєднання нових тем, оригінальних мелодій і авторський почерк – це все акордеонне тріо «Resonance». Музиканти підготували багато сюрпризів для своїх слухачів для «Любові у маленькому Парижі», серед яких будуть нові кавер-версії на світові хіти та цікаві інструментальні поєднання.

Камерний оркестр ЛНМА ім. Лисенка – це колектив, без якого не обходиться жодна важлива подія, тим паче романтична. Це перший колектив подібного типу в Україні, який органічно поєднав навчальний процес з активною концертною діяльністю. У репертуарі оркестру – класичні твори різних стилів і шкіл європейської музики XVII-XXI ст., транскрипції джазових творів, а також перше виконання багатьох творів. Вони продемонструють усію свою майстерність, щоб передати вам романтичний настрій!

Запросіть коханих на побачення 14 лютого у Театр Заньковецької на «Любов в маленькому Парижі»!

Початок концерту – о 20:00.

Автор проекту та ведучий – Петро Луцишин

Художній керівник – Остап Майчик

Квитки у касі театру (235 55 83) та онлайн тут: https://goo.gl/26Rgai і тут: https://goo.gl/rpnzyt

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