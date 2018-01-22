Колектор, який провалився на вулиці Ветеранів, ремонтуватимуть завтра

Нині пошкоджений колектор на вул. Ветеранів, 6 накрили плитою та обгородили

Як повідомила Надія Банах, голова Шевченківської райадміністрації, сьогодні на вул. Ветеранів, 6, біля школи №53 автомобіль переднім колесом провалився в колектор. Автомобіль витягнули, місце провалля обгородили, а пошкоджений колектор накрили плитою, оскільки люк упав на дно. Обстеження і ліквідацію усіх пошкоджень проведуть завтра зранку.

«Місце провалля ми обгородили, колектор накрили плитою. Швидше за все – це каналізаційний колектор. Тому завтра зранку спільно з ремонтними бригадами ЛМКП «Львівводоканал» проведемо детальне обстеження колектора і ліквідацію усіх пошкоджень», – повідомила Надія Банах.

Нагадаємо, сьогодні на вулиці Ветеранів легковий автомобіль провалився переднім правим колесом у колектор. Люк упав на дно колектора, туди ж обвалилася частина асфальту.