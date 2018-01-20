З львівської психлікарні втік пацієнт

Якщо комусь відоме місце перебування чоловіка, просять сповістити за номером телефону 102

20 січня 2018 року, з Львівської обласної державної клінічної психіатричної лікарні (на вул. Кульпарківська, 95) втік пацієнт 1984 року народження. За інформацією громадського активіста та депутати ЛМР Ігоря Зінкевича, пацієнт був на примусовому лікуванні. Загрози оточуючим не несе.

Прикмети: волосся чорне, середньої тілобудови.

Був одягнений: в спортивний костюм темно синього кольору, чорну шапку, кросівки без шнурівок.

Якщо комусь відоме місце перебування чоловіка, поліція просить негайно повідомити за телефоном 102.