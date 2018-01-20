Український культурний фонд очолила Марина Порошенко

19 січня Міністр культури України Євген Нищук призначив Головою Українського культурного Фонду Марину Порошенко. За її кандидатуру одноголосно проголосували всі члени Наглядової ради Фонду, інформує Міністерство культури України.

«Переконана, що Український культурний фонд буде сприяти модернізації сектору культури, підтримувати культурний розвиток громад в умовах децентралізації, інтегрувати національну ідею всередині країни, стимулювати розвиток креативного молодого покоління, підтримувати стартапи культурних та мистецький проектів через систему прозорих конкурсів, розвивати науково-дослідницьку діяльність мистецької спільноти, а також – співпрацювати з українською діаспорою та формувати позитивний імідж України у світі», – сказала Марина Порошенко.

У ході обговорення діяльності Українського культурного фонду було оголошено про конкурсний відбір на посаду Виконавчого директора Фонду, який триватиме з 22 січня до 2 лютого.

Український культурний фонд — бюджетна установа, створена у 2017 році з метою сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір