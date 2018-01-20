Представників ОТГ Львівщини навчать проектному менеджменту

У середу, 24 січня, відбудеться семінар з проектного менеджменту для представників об’єднаних територіальних громад Львівщини

Участь у заході візьмуть голови об’єднаних територіальних громад (ОТГ), особи, відповідальні за напрям міжнародної технічної допомоги, адміністрування фінансового сектору, фінансисти, активні представники культури і громадянського суспільства.

Як інформують у департаменті міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА навчальний семінар з розвитку навичок проектного менеджменту має на меті донести слухачам ключові засади у галузі проектного менеджменту, його значення у процесах децентралізації та розвитку спроможності об’єднаних громад.

Окрім того, семінар передбачає розкриття питань типології та діяльності міжнародних донорських організацій, специфіки їхніх вимог до участі ОТГ в актуальних конкурсах та заповнення аплікаційних проектних заявок тощо. Детальніше поговорять про інтереси окремих громад і донорів, а також зв’язок у цьому контексті між стратегією розвитку громади та регіону в цілому.

Заключна частина семінару передбачає обмін ідеями між учасниками та формування планів співпраці в цьому контексті у подальшому.

Організатор семінарів – департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА спільно з тренером семінару–радником з питань регіонального розвитку Львівського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» Іваном Кульчицьким.

Додаткову інформацію можна отримати в департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської ОДА за тел.: (032) 299-92-88, або надіславши лист на електронну пошту: ic-ita@loda.gov.ua.