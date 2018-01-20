Погода на вихідні

Сьогодні, 20 січня, погода буде хмарною, часом йтиме невеликий сніг. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 3 – 5° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

Завтра, 22 січня, також трохи сніжитиме. Вітер південний з переходом на північний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Натомість холодніше буде вже у понеділок – 22 січня. Температура повітря вночі 3 – 8° морозу, вдень 0 – 5° морозу.

Прогнозують також ожеледицю. Тож водіям та пішоходам варто бути уважними, щоб уникнути прикрих випадків.