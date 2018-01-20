Пенсійна реформа збільшить розмір пенсій військових на 77%, — Андрій Рева 

Реформа пенсійного забезпечення військовослужбовців збільшить розмір їхніх пенсій на 77 відсотків та врахує інтереси учасників бойових дій. Про це Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив в інтерв’ю, розповідаючи про реформу пенсійного забезпечення працівників силових органів, інформує Урядовий портал.

Урядовець підтвердив, що перерахунок пенсій відбудеться з 1 січня 2018 року, одразу після прийняття відповідного Закону.

«Після початку Пенсійної реформи у 2017 році, середня пенсія по країні зросла до 2448 гривень, а середня пенсія силовиків становить 2600 гривень, тобто вони практично зрівнялись. Це є негативна та неправильна ситуація, адже військові повинні мати більшу пенсію. Тому після проведення змін у пенсійному забезпеченні військовослужбовців, за нашими розрахунками, пенсії військових мають зрости не менш як на 77 відсотків», – заявив Андрій Рева.

Міністр також акцентував увагу на першочергової підтримки саме тих військових, які брали участь у бойових діях захищаючи Україну. Таким чином, механізми, що запроваджує реформа, дозволять диференціювати в більшу сторону розмір пенсій цих військових, у порівнянні з військовослужбовцями, які перебували в тилу.