Врятувати рядового ведмедя: чому для тварин важливий закон 6598

Зоозахисники просять депутатів підтримати законопроект, який врегулює ставлення до тварин і покарання за недобросовісне поводження з ними

Депутате, проголосуй!

17 січня у соціальних мережах зоозахисники запустили флешмоб на підтримку нового законопроекту №6598. Тим хто хоче долучитись, пропонують вибрати зі списку депутата Верховної ради України свого округу та надіслати йому листа за проханням віддати свій голос за законопроект.

«Цей закон важливий тому, що він сприяє посиленню гуманної складової в українському суспільстві щодо прав тварин. А також впроваджує дієві практичні механізми застосування відповідальності за жорстоке поводження з тваринами», – пояснює зоозахисниця Наталія Вишневська.

Вуличні коти та собаки, мандрівні цирки без відповідних умов, браконьєрство на усі види лісових звірів – для нашого суспільства це давно норма. Активісти пропонують вирішити більшість проблем на законодавчому рівні, ухваливши закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)”.

16 січня комітет Верховної Ради з екологічної політики підтримав законопроект 6598. І навіть рекомендував винести його на сесію для голосування. Документ має на меті покласти край знущанню над тваринами на мисливських станціях притравки, утримання ведмедів при ресторанах, жебракування з тваринами та бізнес на фотографіях із ними.

В пояснювальній записці йдеться також про дельфінарії, в яких можна використовувати лише морську воду. Натомість наразі всі такі заклади в Україні цю умову порушують.

Цікаво, що Міністерство аграрної політики та продовольства України зоозахисників не підтримує. Особливо категорично відомство налаштоване щодо того пункту, в якому йдеться про використання звірів для притравки.

Тварини як спосіб заробітку

Неля Марчук , голова ГО «Екологічний корпус», каже , в Україні великі проблеми із зоозахисним законодавством.

«В країні повне беззаконня навіть щодо людей. Що вже про тварин говорити. Притягнути будь-кого до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами – майже нереально», – пояснює зоозахисниця і наводить приклади з безвідповідальними господарями, які викидають домашніх тварин на вулицю, притравлювальними станціями тощо.

Зоозахисне законодавство нібито є, однак воно недосконале. Щоб бодай трохи покращити ситуацію, навіть на місцевому рівні, активісти намагаються тиснути на владу і змушувати вирішувати проблеми.

Починати варто навіть з маленьких рішень. «До прикладу у Львові заборонили фотобізнес із тваринами. В Черкасах активісти домоглися заборони пересувних звіринців та цирків. Хоча в нас і так існує закон, який таку діяльність забороняє. Та, на жаль, такі цирки не просто не ховаються, а працюють собі відкрито навіть у центрі столиці», – каже Неля Марчук.

Актуальною проблемою у великих містах України є і жебракування з тваринами. Донедавна це явище було поширене також у Львові.

«Як правило, тварин катують, напоюють снодійним та алкоголем. Часто траплялися випадки, коли тварин помирали і їх покидали на місці жебракування», – розповідає Наталія Вишневська.

Всерйоз взялися захисники і за тих тварин, яких утримують у міні-зоопарках чи розважальних закладах. Нещодавно із звіринця «Білаки», що у Самборі, вивезли трьох бурих ведмедів, які прожили тут десяток років в абсолютно невідповідних умовах.

Про жорстоке поводження із дикими тваринами свідчить і той факт, що у ведмедиці, яку забрали із пересувного цирку і поселили у притулку «Домажир», виявили цироз печінки. Найімовірніше, господар просто поїв її алкоголем.

Україні потрібна зоополіція

Спрогнозувати, як голосуватимуть народні обранці, зоозахисники не беруться.

«Взагалі у нас є багато хороших законів. Але їх ніхто не дотримується, нема контролюючого органу, тому всі порушення просто ігноруються. Та це не означає, що прийняття нових не треба. Навпаки – такі закони розв’язують руки активістам. Ми тоді можемо і маємо право якось повпливати на ситуацію. Однак зміни потрібні глобальні», – наголошує зоозахисниця.

Як мінімум – створення зоополіції чи екополіції. За словами активістів, звичайна поліція зазвичай не має уявлення, що робити в ситуаціях, які стосуються жорстокого поводження з тваринами.

Важливий нюанс також – збільшення штрафів за жорстоке поводження із тваринами. Адже зараз в Україні адміністративне покарання становить орієнтовно 9-14 доларів США. Тоді як в в Албанії -130 доларів, Польщі – 170 доларів, Румунії – 280 доларів, Болгарії, Угорщини, Словенії – 650 доларів.