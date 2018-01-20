Бути жінкою чи стати нею – знають «Прими»

Що буде, якщо переодягти Андрія Джеджулу та Георгія Хостікоєва у вечірні сукні і випустити на сцену? Вийде авантюрно-романтична комедія з перевдяганнями «Прими»!

Як воно – бути жінкою? Чи вдосталь просто навчитись ходити на підборах та одягнути красиву сукню? Випробування, яке принесе їм на мільйони спадку від бабусі-мільйонерки. Чи гра варта суконь, помад і шпильок і що ще здобудуть чоловіки у жіночих сукнях – дізнаєтеся уже 12 лютого о 19:00 год у Національному академічному українському драмтеатрі ім. М. Заньковецької. Комедія поставлена за мотивами п’єси Кена Людвіга «Примадонни».

Зірковий склад, яскраві костюми та ще яскравіші декорації — не пропустіть! Спеціально до Дня усіх закоханих! Зустрічайте нову, яскраву авантюрну комедію «Прими» за участю зірок театру, кіно та телебачення! Георгій Хостікоєв, Андрій Джеджула, Дмитро Лалєнков, Олег Примогенов, Марина Ягодкіна та ін.

Їхні персонажі – перебуваючи на межі відчаю, заради мільйонів ризикують зіграти комедію з перевдяганням у жіночі сукні! Проте мільйони так просто не здобудеш! Проблеми чекають героїв нашої комедії щохвилини! Ну і звичайно, всі плани героїв змінює кохання. А вам вони подарують хороший настрій, який ще довго після перегляду буде з Вами!

Цей спектакль руйнує стереотипи про жінок, що склалися у суспільстві, змушує замислитися над мотивами жінок, чому вони так дивно поводяться, коли закохані. Традиційні анекдоти про жіночу логіку відійдуть на другий план. Що ховається за яскравістю суконь, висотою підборів і часом епатажністю? Чоловіки вдягнуть на якийсь час жіночі сукні, щоб заглянути під яскраву обгортку, щоб зрозуміти глибокий сенс людських відносин. На цей спектакль варто прийти особливо людям, які давно і довго зустрічаються чи перебувають у шлюбі багато років, щоб відпочити і згадати, як сильно ви любите свою половинку! Але, якщо ви соромитеся дивитися серйозну виставу, то авантюрно-романтична комедія з перевдяганнями вам цілком підійде своїм життєствердним гумором і незвичними відкриттями у стосунках. «Прими» краще один раз побачити, ніж потім кусати лікті, коли друзі і куми розберуть усі квитки.

Найкращий подарунок коханій – це квиток на виставу, яка може допомогти зрозуміти себе! Приємний романтичний післясмак після перегляду гарантовано!

У творчому процесі підготовки комедії не постраждала жодна жінка.

Лінки на квитки: https://goo.gl/HQ1jHM і https://goo.gl/WEhRs1

Промо-ролик концерту: https://fex.net/#!692649076979

Подія у Фейсбук: https://goo.gl/Cb5ERZ