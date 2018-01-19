Сьогодні християни східного обряду відзначають Богоявлення

Богоявлення – це подія, що сталася під час хрещення Ісуса Христа в ріці Йордан, у якій Христос об’явив себе людям як Месію і Спасителя. Воно збігається зі святом Хрещення Господнього (18 січня), однак ці свята слід розрізняти, хоча дві події двох свят відбувалися на одному місці з тими ж самими особами. Свідчить при Хрещенні, як каже Євангеліє, сам Бог-Отець голосом із неба: «Ти єси Син мій любий, у тобі –моє уподобання» (Мр. 1. 11). Про це свідчить Святий Дух, що у вигляді голуба сходить на Нього. Про це свідчить також Іван Хреститель, вказуючи на Нього:

Богоявлення – велике неперехідне свято, одне з 12 найбільших у церковному році. Свято Хрещення Господнього також є одним із найдревніших свят християнської церкви. Його встановлення відносять ще до апостольських часів. Древня назва свята – «Теофанія», що означає Богоявлення.

Цього дня Іоанн (Іван) Хреститель хрестив Ісуса у воді ріки Йордан. Хрещення було символічним і означало те, що як тіло омивається і очищається водою, так і душа людини, яка покаялася і увірувала в Христа, буде очищена від усіх гріхів Христом. Сам Іоанн виголошував: «За мною іде Сильніший за мене, у Якого я недостойний, нахилившись, розв’язати ремінь взуття Його; я хрещу вас водою, а Він буде христити вас Духом Святим».

Коли Ісусові виповнилося тридцять років, Він прийшов із Назарета на Йордан, щоб хреститися від Іоанна. Бог відкрив Іоанну, що це не простий чоловік, а Син Божий, через те Іоанн відмовлявся хрестити Ісуса Христа, кажучи Йому: «Мені належить хреститися від Тебе; а Ти хочеш, щоб я хрестив Тебе». Ісус відповів: «Не стримуй! Ми повинні виконати все, що повелів Бог».

Коли Ісус хрестився від Іоанна в Йордані й виходив із води, з небес, що розкривалися, на Нього зійшов Дух Святий у вигляді голуба. А з небес почувся голос Божий: «Ти Син Мій Улюблений, в Якому Моє Благовоління». Під час хрещення Ісус уперше явив Себе світу як Христос, Син Божий. Богоявлення відкрило велику Божественну тайну Святої Трійці. Саме тому Богоявленням називається не той день, в який народився Христос, а той, у який Він хрестився та явив Себе світу.

У пам’ять про цю подію напередодні свята Богоявлення у храмах освячують воду. Також воду освячують у сам день свята, 19 січня – у річках або інших місцях, де беруть воду.

Хрещенську воду зберігають біля ікон, її вживають лише натщесерце. Вважається, що через молитовне призивання на неї Божого благословення вода набуває сили, яка розповсюджується й на тіло, й на душу людини. Свята вода гасить полум’я пристрастей і відганяє злих духів – тому нею окроплюють домівки.