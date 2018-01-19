Російський бізнес збільшив свій вплив на українські держкомпанії

Перші місяці 2018 року відзначилися кількома повідомленнями про те, що незважаючи на анексію Криму та війну на Донбасі, економічні зв’язки України з Росією почали зміцнюватися. За даними Національного банку України, за 11 місяців 2017 року російсько-український товарообіг збільшився на 28,6% — до $9,36 млрд. При цьому імпорт російських товарів в Україну зріс на 38,6% (до $6,3 млрд), а експорт українських до Росії — лише на 11,9% (до $3,06 млрд).

Ці показники говорять про те, що економічні зв’язки між Україною та Росією починають відновлюватися, і Росія як і зазвичай домінує у цій зв’язці. При чому темпи цих процесів дещо швидші, ніж зростання торгових зв’язків з Євросоюзом. Так, НБУ повідомив, що за підсумками січня-листопада 2017 р. товарообіг між Україною та ЄС зріс лише на 27,6% (до $29,28 млрд).

Судячи з даних статистики, перші одинадцять місяців 2017 року можна сміливо назвати переломними в економічних стосунках Росії та України, бо приблизно за той же період у 2016 році торговельна динаміка між ними була навпаки від’ємною. За підсумками десяти місяців 2016 року український експорт до Росії скоротився на 28,5%, а імпорт — на 36,5%. Роком раніше, за десять місяців 2015 року, російсько-український товарообіг зменшувався ще швидше: експорт впав на 54,3%, а імпорт — на 43%.

Хоча детальної статистики за структурою російсько-українського товарообігу за 11 місяців 2017 р. НБУ не дає, за даними Державної служби статистики України, за 10 місяців 2017 року з великих статей російсько-української торгівлі найбільше виросли обсяги імпорту з РФ палива, чорних металів, борошномельно-круп’яної продукції, залізничних локомотивів тощо.

Минулий 2017-й виявився сприятливим і для російських бізнесменів, що ведуть свої справи в Україні. На початку січня 2018 р. виявилося, що деякі з них укріпили свої позиції тим, що отримали значний вплив на стратегічні інфраструктурні держкомпанії та заручилися чималенькою грошовою підтримкою державних банків. Насамперед

Йдеться про українсько-російського бізнесмена Павла Фукса, який фактично отримав викупив 1,8 млрд грн боргу Київського метрополітену. Справа в тому, що з 11 січня 2018 року згідно з відомостями Єдиного реєстру юридичних осіб (ЄДРПОУ) цей бізнесмен став одноосібним засновником компанії «Украгролізінг». Вона за кілька років підтвердила в українських судах право вимоги на борг Київського метрополітену, який у 2010-2013 рр. купив у неї на умовах лізингу 100 вагонів виробництва українського Крюківського вагонобудівного заводу, а також російських «Вагонмашу» та «Метровагонмашу».

Слід сказати, що численні журналістські розслідування пов’язують Павла Фукса, який народився і виріс у Харкові, із «сім’єю» біглого екс-президента України Віктора Януковича, Харківського мера Геннадія Кернеса та екс-мера Михайла Добкіна. Також бізнесмену Фуксу, який за повідомленнями українських журналістів вже після початку війни у 2015 році отримав українське громадянство, приписують зв’язки на вулиці Банковій у Адміністрації Президента України.

Навіть американська видання Huffington Post та The Washington Times писали про те, що є підстави стверджувати, що Фукс має зв’язки серед чиновників Держгеонадр та скуповує стратегічні видобувні активи в енергетиці.

Проте, це не єдине надбання російського бізнесу в Україні за останній час. Також в січні 2018-го стало відомо, що державний Укргазбанк погодився надати кредит у 910 млн грн ПАО «Пре’мер Палац», що входить до групи VS Energy, яка належить російським бізнесменам — колишньому віце-спікеру Держдуми РФ Олександру Бабакову, Євгену Гінеру та Михайлу Воєводіну. Ця група працює в Україні вже багато років, у її власності та власності особисто засновників групи знаходиться чимало українських підприємств, серед яких завод «Дніпроспецсталь», Перший інвестиційний банк та близько 10 електророзподільчих компаній — обленерго.

Кредит в «Укргазбанку» не єдине надбання VS Energy за останній час в Україні. Навесні 2017 року Антимонопольний комітет України дав згоду на те, щоб ця компанія придбала контрольний пакет ВАТ «Чернівціобленерго». VS Energy — найбільший енергетичний холдинг в Україні після ДТЕК Ріната Ахметова. Діяльність таких компаній ніколи не проходить повз увагу ділових ЗМІ.

Але значно менше висвітлюється діяльність меншого за розмірами, але від цього не менш важливий для стратегічного розвитку української енергетики бізнесу. Наприклад, в Харкові сьогодні працює Харківський електротехнічний завод «Енергоміра», який випускає лічильники для обліку електроенергії, тепла тощо. Ще в 2000-х це підприємство купив великий російський концерн «Энрегомера», який станом на початок 2017 року займав третину ринку російських електронних електролічильників.

Якщо пошукати в інтернеті інформацію щодо придбання харківського заводу російським інвестором та діяльність компанії в Україні, то її знайдеться не дуже багато. Вона стосується головним чином лише продажу електронних електролічильників «Енергоміра» на всій території України.

Тут слід зазначити, що левова частка електролічильників в Україні продається кінцевому споживачу, переважно побутовим споживачам, через обленерго. Адже саме вони виставляють клієнтам вимоги до приладів обліку, а частіше просто дають перелік моделей лічильників, які вони згодні визнавати та приймати на власний облік. Пересічні споживачі, зазвичай мало розбираються в лічильниках і купують їх у обленерго, аби не мати проблем з електропостачанням, або ж в магазинах, але саме ті моделі, які рекомендують в обленерго. Сьогодні, якщо вірити інформації з офіційних сайтів українських розподільчих компаній, найбільшим популяризатором російської «Енергоміри» серед українських електророзподільчих компаній є державне Харківобленерго, яке пропонує своїм клієнтам купити дванадцять моделей цього виробника. Причому ставить їх на перші місця в переліку рекомендованих. Також дві моделі лічильників «Енергоміра» пропонує «Запоріжжяобленерго». Широкий вибір електролічильників російського виробника можна знайти в інтернет магазинах, щоправда під маркуванням «Зроблено в Україні», бо виробництво російського власника знаходиться в Харкові. Також минулого року харківська «Енергоміра» відкрила власний інтернет-магазин.

Окрім цього «Енергоміра» займається тим що масово переоснащує багатоповерхівки будинковими лічильниками тепла, як, наприклад у 2016 році на замовлення комунального підприємства «Коменергосервіс», що підпорядковується Дніпровській міськраді.

На сайті материнського концерну «Энергомера» зазначено, що компанія продає свою продукцію в окупованому Криму, при чому «Республіка Крим» віднесена до території Росії. А на сайті харківського заводу «Енергоміра» серед регіонів, куди постачається продукція, зазначені також окуповані міста Донецьк та Луганськ.

Також цікаво, що «Енергоміра», це не єдині російські електролічильники, які продаються в Україні через обленерго. Те ж Харківобленерго пропонує споживачам купувати також лічильники торгової марки «Меркурий» російського концерну Incotex, а Донецькобленерго пропонує купувати лічильники «Альфа», виробництво яких знаходиться в Росії. Таким чином виходить, що російський бізнес сьогодні не тільки домінує в системі розподілення електроенергії в Україні, але й має шанси завоювати ринок приладів обліку електроенергії. Якщо це станеться, то вплив Росії вже навряд чи буде зменшено через відсутність експорту російської електроенергії. Вона просто буде контролювати її розподіл і споживання в Україні.