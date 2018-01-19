Перевізники прокоментували рішення про скасування пільг пенсіонерам

Зокрема, в Асоціації передовсім зазначили, що рішення про 100-відмоткову оплату вартості проїзду пенсіонерів ухвалили керівники автотранспортних підприємств, а не асоціація. Серед них є й автотранспортні підприємства, які не входять до складу Асоціації перевізників Львівщини.

Щодо юридичного боку справи, то перевізники порадили правникам «ознайомитися ретельно із Законом України «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії» та визначитися, чи Постанова Кабміну має вищу юридичну силу від вказаного закону».

Перевізники також навели текст статті 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії», додавши, що з нього «без жодних коментарів чітко зрозуміло, як встановлюють пільги на транспорті».

Львівське обласне відділення громадської організації «Всеукраїнська Асоціація Автомобільних Перевізників» також звернулося до фахівців правників юридичної компанії «ФЕМІДА ГРУП», щоб з’ясувати остаточно правову основу законності пільг на транспорті для категорії громадян «пенсіонери за віком».

Нижче наводимо тлумачення, яке отримала Асоціація:

«05.10.2000 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» № 2017-III. Відповідно до ч. 1 ст. 19 цього Закону виключно законами України визначаються пільги щодо оплати житлово-комунальних, транспортних послуг і послуг зв’язку та критерії їх надання. Згідно з ч. 1 ст. 27 цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Зазначений Закон опубліковано 07.11.2000 року в офіційному виданні Урядовий кур’єр.

Зважаючи на вказане встановлення безплатного проїзду для пенсіонерів за віком щодо оплати транспортних послуг на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах, постанова №354 від 17.05.1993 року «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» не відповідає вимогам ч. 1 ст. 19 цього Закону №2017-III.

При цьому нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України повинні відповідати Конституції України, законам України та указам Президента України, які мають вищу юридичну силу.

Ч. 2 ст. 27 Закону № 2017-III зобов’язано Кабінет Міністрів України у шестимісячний термін після набрання чинності цим Законом подати проекти законів України щодо встановлення державних соціальних гарантій та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

До цього часу Верховною Радою України, у встановленому ч. 1 ст. 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» порядку, не прийнято закон, який би передбачав безплатний проїзд для пенсіонерів за віком щодо оплати транспортних послуг на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах.

Відтак немає підстав вважати, що пенсіонери за віком у визначеному Законом порядку мають право на безплатний проїзд щодо оплати транспортних послуг на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах».

Отже, на основі отриманої відповіді можна стверджувати, що прийняте керівниками автотранспортних підприємств рішення про відсутність законних пільг для пенсіонерів не вступає в конфлікт з чинними Законами України.

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