Ортопед-травматолог із Польщі у Львові проконсультував півсотні осіб

А крім того, провів дві складні операції та поділився досвідом

Упродовж 17-18 січня на базі комунальної 8-міської клінічної лікарні у Львові тривав щорічний семінар для лікарів ортопедів-травматологів за участю провідного фахівця, головного ортопеда-травматолога Малопольського воєводства професора Юліана Дутки. Польський фахівець навчав українських ортопедів сучасних принципів лікування важкої ортопедо-травматологічної патології, а також проконсультував близько 50 пацієнтів зі Львова і Львівської області та провів дві складні операції.

Як розповіли у 8-міській клінічній лікарні, візит фахівця у галузі ортопедії і травматології професора Юліана Дутки мав дві основні цілі – консультування й оперування пацієнтів зі складною ортопедичною патологією та навчання львівських колег сучасних принципів у лікуванні важких патологій.

«За час візиту було проконсультовано близько 50 пацієнтів зі Львова та Львівської області з різними вадами опорно-рухового апарату. Також двом пацієнтам з деформуючим артрозом колінного суглобу, обумовленого ревматоїдним артритом, проведено оперативні втручання.

Також професор навчав наших ортопедів-травматологів сучасних принципів лікування важкої ортопедо-травматологічної патології. Відбувся науково-практичний семінар за участю професора на тему: «Актуальні проблеми лікування патології кульшового та колінного суглобів. Tipps and tricks», під час якого лікарі запитували та отримували фахові відповіді щодо особливостей лікування хворих з важкою ортопедичною патологією. Наприкінці засідання відбулася дискусія, у якій змогли взяти участь всі охочі», – розповіли у комунальній 8-міській клінічній лікарні у Львові.

Досвід, який львівські лікарі перейняли від польського фахівця та впроваджуватимуть у своїй практиці,допоможе багатьом пацієнтам, які цього потребують.

Довідка. Професор Юліан Дутка – фахівець у галузі ортопедії і травматології. Багаторічний дослідник науково-дидактичної Клініки Ортопедії Медичної Академії у Кракові. На сьогодні є керівником відділення ортопедичної хірургії – спеціалізованої клініки ім. Жеромскеґо в Кракові. Віце-президент секції «Патології колінного суглобу» Польського товариства ортопедії і травматології.

Спеціалізується на первинному та ревізійному ендопротезуванні суглобів, онкології, патології кістково-м’язової системи, ревмоортопедії, малоінвазивній травматології та ортопедії. Брав участь у багатьох міжнародних курсах, конгресах і симпозіумах з ортопедії і травматології, є автором численних наукових публікацій, організатором великої кількості міжнародних симпозіумів та навчальних курсів підвищення кваліфікації.