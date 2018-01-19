Оркестром «Віртуози Львова» вперше диригуватиме словацький маестро

Уперше виступаючи для львівської публіки, він представить кілька прем’єр разом з Академічним камерним оркестром «Віртуози Львова».

Керівник оркестру Сергій Бурко зазначив, що для словацького диригента й скрипаля це перший візит до Львова з концертом. «Це його презентація в нашому місті та початок співпраці з колективом, – розповів Сергій Бурко. – Але цей початок ми плануємо дуже плідним – після прем’єри у Львові «Віртуози Львова» поїдуть до Німеччини і разом з Маріо Косіком дадуть шість концертів у північних регіонах. Ми певні, що цей молодий віртуоз стане відкриттям для Львова, адже його досвід підкреслює успіх на сценах Європи, США та Азії».

Маріо Косік розпочав свою кар’єру у 1999 році як диригент оркестру в Карлових Варах, в Чехії. Всього за кілька років він встиг попрацювати з усіма відомими чеськими й словацькими оркестрами в Празі, Брно, Кошіце, Остраві, Оломоуці, а також працював у Словацькому національному театрі. Після локального успіху прийшло і визнання на світовому рівні: Маріо Косік з Slovak Radio Symphony Orchestra гастролював у Японії, Греції, Болгарії, Польщі, Італії, Німеччині, США, Південній Кореї…

Для свого першого концерту у Львові словацький маестро обрав кілька прем’єр. Зокрема, вперше звучатиме «Дівчина та смерть» Франца Шуберта. За словами Сергія Бурка, це надзвичайно відомий квартет, одна з вершин камерної музики світового масштабу. «Його переклад здійснив для оркестру Густав Малер. Цей твір недаремно вважають одним з найкращих у Шуберта. Він чудово відображає стиль епохи романтизму, відтворюючи її настрої в повній мірі. Також вперше у Львові прозвучить Десята симфонія Мендельсона. Ця програма частково звучатиме і під час концертів у Німеччині», – розповів керівник «Віртуозів Львова».