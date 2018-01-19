Органний зал запрошує на Вікенд з органом

У суботу, 20 січня, відбудеться концерт «Від Баха до Моцарта». Початок – о 18.00.

Музичне життя тогочасної барокової Європи відзначалося різноманітністю стилевих тенденцій та процесів. У той самий час, коли найвеличніші прагнення бароко досягають апофеозу, дають про себе знати нові починання, й уже згодом музичне мистецтво рвучко мчиться до нових стилевих ідеалів, досконалим втіленням яких невдовзі стане класицизм.

Музика Й.С. Баха, Ґ.Ф.Генделя, А.Вівальді, В.А.Моцарта

Надія Величко, орган; Ірина Маковецька, сопрано

https://www.facebook.com/events/1878401849156878/

квитки – https://gastroli.ua/events/11333

У неділю, 21 січня, о 14:00 пройде Органний ланч-концерт

Програма київської органістки Євгенії Кравченко:

Вінсент Любек «Прелюдія і фуга ре мінор»

I.С.Бах “Фантазія і фуга до мінор”

I.С.Бах “Прелюдія і фуга ре мінор”

Шарль Турнемiр Хорал з циклу “Сiм слiв Христа”

Олів’є Латрі частина з меси “Salve Regina”

Д.Шостакович “Фантазія і фуга до мінор”

https://www.facebook.com/events/2014556865492477/

Квитки – https://gastroli.ua/events/11334

А о 18:00 – Сольний органний концерт.

Музика Й.С.Баха, О.Гільмана, Ф.Ліста, Л.Лєфебюр-Велі, Гр. Маккія

Олена Мацелюх, орган

https://www.facebook.com/events/369157766887998/

Квитки – https://gastroli.ua/events/11336

Вікові обмеження: 7+

Квитки можна придбати:

– у касі Органного залу (середа-неділя, 13.00-19.00)

– онлайн, Gastroli.ua: https://gastroli.ua/places/235

– у понад 20 касах міста Gastroli.ua – https://gastroli.ua/network