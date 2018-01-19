Органний зал запрошує на Вікенд з органом
У суботу, 20 січня, відбудеться концерт «Від Баха до Моцарта». Початок – о 18.00.
Музичне життя тогочасної барокової Європи відзначалося різноманітністю стилевих тенденцій та процесів. У той самий час, коли найвеличніші прагнення бароко досягають апофеозу, дають про себе знати нові починання, й уже згодом музичне мистецтво рвучко мчиться до нових стилевих ідеалів, досконалим втіленням яких невдовзі стане класицизм.
Музика Й.С. Баха, Ґ.Ф.Генделя, А.Вівальді, В.А.Моцарта
Надія Величко, орган; Ірина Маковецька, сопрано
https://www.facebook.com/events/1878401849156878/
квитки – https://gastroli.ua/events/11333
У неділю, 21 січня, о 14:00 пройде Органний ланч-концерт
Програма київської органістки Євгенії Кравченко:
Вінсент Любек «Прелюдія і фуга ре мінор»
I.С.Бах “Фантазія і фуга до мінор”
I.С.Бах “Прелюдія і фуга ре мінор”
Шарль Турнемiр Хорал з циклу “Сiм слiв Христа”
Олів’є Латрі частина з меси “Salve Regina”
Д.Шостакович “Фантазія і фуга до мінор”
https://www.facebook.com/events/2014556865492477/
Квитки – https://gastroli.ua/events/11334
А о 18:00 – Сольний органний концерт.
Музика Й.С.Баха, О.Гільмана, Ф.Ліста, Л.Лєфебюр-Велі, Гр. Маккія
Олена Мацелюх, орган
https://www.facebook.com/events/369157766887998/
Квитки – https://gastroli.ua/events/11336
Вікові обмеження: 7+
Квитки можна придбати:
– у касі Органного залу (середа-неділя, 13.00-19.00)
– онлайн, Gastroli.ua: https://gastroli.ua/places/235
– у понад 20 касах міста Gastroli.ua – https://gastroli.ua/network