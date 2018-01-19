На маршрутах, які обслуговує АТП №1, пільг пенсіонерам не скасують

Львівська міська рада не підтримує рішення приватних перевізників запровадити оплату за проїзд у транспорті пенсіонерам. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

«На сайті Асоціації перевізників Львівщини розміщено їхнє рішення, яке з нами не погоджувалося», – зазначив Сергій Бабак.

Окрім того, Сергій Бабак зазначив, що місто вже сьогодні скерує листа до управління Укртрансбезпеки у Львівській області з вимогою перевірити дії приватних перевізників та вжити необхідних заходів.

«Я вже підписав листа, він буде зареєстрований і направлений начальнику управління Укртрансбезпеки щодо такої інформації, з проханням вжити відповідних заходів, наданих законодавством, щодо реагування на такі події», – наголосив Сергій Бабак.

Нагадаємо, цього тижня з’явилась інформація про те, що приватні перевізники хочуть запровадити на своїх маршрутах обов’язковою оплату за проїзд для пенсіонерів за віком. Львівська міська рада вважає такі дії порушенням чинного законодавства України та закликає приватних перевізників не порушувати закон, а також інформує, що жодних подібних ініціатив на комунальних маршрутах, які обслуговує АТП №1, не запроваджуватимуть.

Комунальне підприємство АТП №1 обслуговує 20 маршрутів у місті, а також 7 нічних маршрутів.