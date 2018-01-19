На аукціон виставляють нежитлові приміщення на вул. Дорога Кривчицька, 1

Управління комунальної власності Львівської міської ради інформує про продаж на аукціоні нежитлових приміщень підвалу та першого поверху (загальна площа – 300,2 кв. м) на вул. Дорога Кривчицька, 1

Стартова ціна об’єкта приватизації становить 3 848 160 грн. з ПДВ.

Управління комунальної власності запрошує усіх охочих долучитись до участі в аукціоні, скерувавши до 3 лютого включно відповідну заяву на ім’я начальника управління комунальної власності. Аукціон відбудеться 9 лютого за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, 2-й поверх, велика сесійна зала, об 11.00.

«Ми намагаємося більшу кількість продавати на конкурсній приватизації – це приватизація аукціоном чи конкурсом. Бо така приватизація дозволяє отримати максимальні надходження до бюджету, а значить, зростає ціна за метр квадратний. Бо окрім прозорості, аукціони дають можливість залучити на цікаві приміщення багато охочих і, змагаючись, учасники піднімають ціну», – повідомила начальник управління комунальної власності Інна Свистун.

Докладну інформацію щодо нежитлових приміщень можна дізнатись у балансоутримувача – ЛКП «№507» за тел. 224-06-40, та в управління комунальної власності за тел. 235 50 26, або за посиланням