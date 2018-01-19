Львівський молодіжний театр шукає акторок

Львівський молодіжний театр Жуй шукає дівчат для участі у зйомках хореографічних відео-кліпів і вистав

«Якщо ви завжди бажали стати зіркою театру або ютубу та маєте мінімальні хореографічні здібності (почуття ритму, пластика, граціозність), то будемо раді бачити вас у нашій команді», – зазначають у театрі.

Перші проби відбудуться 23 січня, у Львівській бібліотеці ім. Лесі Українки (вул. Мулярська, 2а). Зустріч – о 17:30 на 4-му поверсі. З собою потрібно мати змінний зручний одяг і взуття.

Тел. для довідок: 063 040 75 38 (Ірина)