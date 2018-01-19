Центральну ялинку Львова розбиратимуть 23 січня

У вівторок, 23 січня, інженери ЛКП «Зелений Львів» розбиратимуть центральну ялинку міста, яка розташована на просп. Свободи перед Оперним театром

«У вівторок ми розбиратимемо центральну ялинку перед Оперним театром. Усі прикраси заберемо з ялинки, а саме дерево використаємо для опалення оранжереї ЛКП «Зелений Львів» на вул. Замарстинівській, 167», – зазначив директор ЛКП «Зелений Львів» Богдан Москвяк.

Нагадаємо, головну ялинку Львова відкрили 17 грудня. Цю 50-річну зелену красуню місту подарувала Любов Поврозник, завдяки чому Львову вдалось зекономити близько 10 тисяч гривень. Цьогорічна ялинка мала тільки монохромні прикраси й ілюмінацію. Перед собою організатори ставили завдання створити відчуття домашнього затишку і свята, щоб передусім комфортно було мешканцям Львова.