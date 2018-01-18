Уряд встановив, як призначатимуть допомогу безробітним пенсійного віку

Порядок соціальної допомоги непрацюючим людям, які досягли загального пенсійного віку, але ще не набули права на пенсійні виплати, затвердили до 2020 року.

«Особі, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та не набула страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за умови наявності у неї не менше 15 років страхового стажу встановлено тимчасову державну соціальну допомогу», – йдеться у документі.

Додамо, що цю тимчасову державну соціальну допомогу призначають органи соціального захисту населення. Виплачують її до досягнення людиною віку, з якого вона набуде право на призначення пенсії.