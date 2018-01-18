Уряд встановив, як призначатимуть допомогу безробітним пенсійного віку

Порядок соціальної допомоги непрацюючим людям, які досягли загального пенсійного віку, але ще не набули права на пенсійні виплати, затвердили до 2020 року.
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«Особі, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та не набула страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за умови наявності у неї не менше 15 років страхового стажу встановлено тимчасову державну соціальну допомогу», – йдеться у документі.

Додамо, що цю тимчасову державну соціальну допомогу призначають органи соціального захисту населення. Виплачують її до досягнення людиною віку, з якого вона набуде право на призначення пенсії.

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