Укрзалізниця презентувала пасажирам нову функцію

Відтепер на спеціальному порталі можна купувати квитки із пересадками

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов на своїй сторінці у Фейсбук.

«Пасажири Укрзалізниці мають можливість користуватись довгоочікуваною функцією на порталі https://booking.uz.gov.ua:придбання квитків з пересадками. Це рішення набагато спростить пошук і придбання проїзних документів за складним маршрутом та пропонуватиме альтернативний варіант поїздки не прямим сполученням», – сказав він

Для максимального спрощення пошуку необхідних квитків в онлайн-замовленні вказуються станція пересадки та час очікування.

Усі квитки пасажири зможуть оплатити однією сумою наприкінці замовлення.