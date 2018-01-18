У Тернополі презентують книгу за літописом баби Параски

Символ Помаранчевої революції, баба Параска, незадовго до своєї смерті написала літопис, на основі якого надрукували книгу

Презентують «Сходження» (так називається книга) 26 січня о 11:00 в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.

Видавництво літопису організували донька Параски Королюк Світлана М’ясковська та її односельчанка Ганна Рибцуник.

Тож вони запрошують усіх охочих відвідати презентацію та за горнятком кави поговорити про революційні дні.

Нагадаємо, баба Параска, колишня доярка з Тернопільщини, 1939 року народження стала символом Помаранчевої революції. Тоді за активну участь її нагородили Почесним знаком “Гвардія революції” і срібним “Орденом Княгині Ольги” ІІІ ступеня.