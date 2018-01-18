У Львові виступлять світові зірки аргентинського танго

До всесвітнього дня Театру 29 березня 2018 р. о 19.00 на сцені Національного театру ім. М.Заньковецької відбудеться концерт світових зірок аргентинського танго. Концерт відбудеться за підтримки Посольства Аргентинської Республіки в Україні до 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами в рамках міжнародного туру. Участь у ньому візьме одна з найвідоміших пар, танцюристи і викладачі світового класу, учні засновників Tango Rouge Company, учасники найбільше видовищного танго-шоу «Noches de Buenos Aires», чемпіони Європи та світу – Simone Facchini і Gioia Abballe (Аргентина/Італія) в супроводі італійського танго-оркестру «Tango Spleen Orquesta».

Simone Facchini і Gioia Abballe – молода харизматична пара, яка протягом багатьох років є фіналістами чемпіонатів світу з аргентинського танго, та якій під час виступу у фіналі чемпіонату світу 2017 року зал і судді аплодували стоячи й заслужено віддали найвищий титул – чемпіони світу з Аргентинського танго.

Глядачів очікує ще один сюрприз – майстер аргентинського фольклору, який протягом багатьох років є найкращим у світі та досконало володіє технікою Malambo (танець аргентинських гаучо) – Emilio Cornejo.

Акомпанувати цим блискучим танцюристам буде не менш відомий в світі танго, італійський оркестр «Tango Spleen» під керівництвом Мар’яно Сперанза (Аргентина).

«Це будуть не змагання, це буде справжнє свято від творців мистецтва кохання, пристрасті та елегантності. Глядачів чекатиме танго, насичене пристрастю та легкою романтичною ніжністю. Віртуозне танцювання від тих, хто починав з самих джерел та вчився у засновників аргентинського танго», – пишуть організатори.

Сайт Tango Rouge Company: tangorougecompany.com

Сайт італійського танго-оркестру «Tango Spleen Orquesta»: tangospleen.com

Початок концерту – о 19.00. Квитки – 200-650 грн (gastroli.ua/events/svitovi-zirki-argentinskogo-tango).