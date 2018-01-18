У Львові відзначать День Соборності України (програма заходів)

22 січня у Львові відбудеться низка заходів з нагоди відзначення 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки та Дня Соборності України

13.00-14.00 – пам’ятні заходи на Личаківському кладовищі (Поле почесних поховань №67,76, Меморіал УГА).

15.00-15.30 – Молодіжні акція “Міст єдності” , “Мій герой” ( Парк “Погулянка” , міст над алеєю).

16.30-17.00 – Розгортання прапора України та проведення молебню за Україну на площі навпроти пам’ятника Т.Г. Шевченку.

17.00-17.45 – Проведення громадського віча на площі навпроти пам’ятника Т.Г. Шевченку.

18.00-19.30 – Урочиста академія з нагоди Дня Соборності України у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької