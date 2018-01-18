У Червонограді через забавки з перцевим газом троє школярів потрапили в лікарню (відео)

Інцидент стався сьогодні, 18 січня, в червоноградській школі №8

Як повідомляє сайт «Ехо Червонограда», за попередньою інформацією, 9-класник розпилив в одному з туалетів на першому поверсі навчального закладу балон із перцевим газом. Як пояснив сам учень, речовину знайшов під парканом і захотів випробувати в дії.

Дітей зі школи довелося евакуювати, у закладі проводять заходи для усунення дії газу.

Трьох учнів через цей випадок медики доправили до приймального покою Червоноградської центральної міської лікарні.