Синоптики прогнозують ускладнення погодних умов

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міськради застерігає учасників дорожнього руху бути максимально обережними

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні ввечері, 18 січня, зі збереженням на добу завтра, 19 січня, у Львові та Львівській області очікують поривів південно-західного вітру 17 – 22 м/с, вночі та вранці місцями 25 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця.

19 січня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Часом сніг і мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 3 – 5° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

20 січня очікується місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

21 січня синоптики прогнозують хмарну погоду, часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У разі виникнення будь-яких негараздів та непередбачуваних ситуацій, прохання звертатись на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80.