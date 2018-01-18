Порошенко вручив ключі від квартир 20 родинам військовослужбовців у Львові

Сьогодні під час візиту на Львівщину Президента України було вручено оглядові ордери та ключі від квартир 20 військовослужбовців Львівського гарнізону та членам їхніх родин

Про це Петро Порошенко написав на своїй facebook-сторінці. «Сьогодні у новому мікрорайоні Львова на щасливі cім’ї наших захисників очікують 20 квартир. У числі новоселів – родина загиблого героя полковника Віктора Калитича, який добровольцем став на захист Вітчизни та по-геройськи загинув під час виконання бойового завдання», – написав він.