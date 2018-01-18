Порошенко вручив ключі від квартир 20 родинам військовослужбовців у Львові

Сьогодні під час візиту на Львівщину Президента України було вручено оглядові ордери та ключі від квартир 20 військовослужбовців Львівського гарнізону та членам їхніх родин
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Про це Петро Порошенко написав на своїй facebook-сторінці. «Сьогодні у новому мікрорайоні Львова на щасливі cім’ї наших захисників очікують 20 квартир. У числі новоселів – родина загиблого героя полковника Віктора Калитича, який добровольцем став на захист Вітчизни та по-геройськи загинув під час виконання бойового завдання», – написав він.

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