Мешканців Львівщини закликають підгодовувати тварин і птахів під час морозів

Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА нагадує: допомогти пернатим зовсім не складно, кожен з нас може долучитися до цього. Необхідно зробити годівницю і повісити її за балконом, на дереві чи в будь-якому зручному місці.

Годівниця обов’язково повинна мати дах, щоб накривав їжу від дощу і снігу, інакше вона швидко розм’якне, а це шкідливо для птахів. У годівничку можна покласти пшоно, просо, овес, пшеницю, несолоне сало, сухофрукти, сушені ягоди горобини, кукурудзяні зерна, терті яблука, не смажене соняшникове чи гарбузове насіння. Не давайте птахам чорного хліба, гострих і смажених продуктів, горішків, цитрусових, зіпсованих зернових. Обов’язково покладіть у годівничку ємність із водою.

Птахи-кочівники, які не звикли до годівниць, як-от снігур, дрізд, щиголь, вівсянка, перелітають у пошуках свого основного корму. Це плоди дерев і чагарників, бур’яни. Допомогти взимку таким птахам просто – не збирайте восени плоди з дерев повністю, залишайте на гілках декілька для пернатих.

Про підживлення диких лісових звірів найкраще знають єгері. Оленям і косулям у годівницю підкладають лісове і лугове сіно, зерно, силос, коренеплоди, жолуді. Розвішують гілки таких дерев, як верба, осика, береза. Їх заготовляють з травня по червень. У кожен такий віник додають полин.

Лосі ігнорують годівниці, тому підгодівлю для них складають в купу. Підгодовують оленів також гілками листяних дерев. Улюблені ласощі кабанів – коріння і жолуді.