Експерти проінспектують шкільні підручники

Інститут модернізації змісту освіти запрошує до експертизи електронних версій проектів підручників для 5 та 10 класів

Охочі взяти участь в проекті повинні зареєструватися до 11 лютого, а сама експертиза стартує орієнтовно у лютому – березні.

«Експертами можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту та обізнані з науково-методичними, психолого-педагогічними вимогами щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти, з яких передбачається здійснення експертизи електронних версій проектів підручників», – зазначають в Інституті.

Проте наголошують, що до інспектування не допускатимуть тих людей, у яких може виникнути конфлікт інтересів, автори чи співавтори підручників або їх близькі.

Після реєстрації комісія складе список, і експерти приступлять до роботи. За здійснену експертизу освітяни нестимуть персональну відповідальність. Зокрема, за достовірність і повноту аналізу, об’єктивність та обґрунтованість експертного висновку.

Виконану роботу експертам будуть оплачувати.