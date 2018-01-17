Як знімали кліп Fortepiano Христини Соловій: 8 цікавих фактів (фото, відео)

Перед новорічними святами Христина Соловій презентувала новий кліп на пісню «Fortepiano», яка увійде до нового авторського альбому

Сьогодні ж, у свій день народження, співачка поділилася бекстейджем про те, як знімали кліп.

У ролику присутні кадри, що не увійшли до фінальної версії кліпу.

8 цікавих фактів про кліп