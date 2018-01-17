Як знімали кліп Fortepiano Христини Соловій: 8 цікавих фактів (фото, відео)
Перед новорічними святами Христина Соловій презентувала новий кліп на пісню «Fortepiano», яка увійде до нового авторського альбому
Сьогодні ж, у свій день народження, співачка поділилася бекстейджем про те, як знімали кліп.
У ролику присутні кадри, що не увійшли до фінальної версії кліпу.
8 цікавих фактів про кліп
- Відео Fortepiano починається з кадру, де героїня відчиняє двері у незнайомий для неї світ. Цей момент є алюзією до кліпу «Тримай», у якому герой також заходить у незнайомі двері, що є символом порталу в інший світ.
- Поезія, яка звучить на початку кліпу, – рядки тексту однієї з ще не опублікованих пісень Христини.
- На кастингу під час прослуховування на ролі головних героїв акторка Марго Ольшана, яка зіграла маленьку Христину, раптово для всіх запропонувала своєму партнеру по сцені, акторові Олександру Рудько, який зіграв викладача фортепіано, – навчити його танцювати вальс. Цей епізод настільки вразив Христину та знімальну групу, що акторів відразу затвердили, а саму сцену внесли в сценарій.
- Перше фортепіано, яке з’являється в кліпі, – електронна вінтажна клавіша Fender Rhodes Mark I, яка належить гурту «Океан Ельзи». Це один з улюблених музичних інструментів Христини, на ньому зіграна одна з основних музичних партій у пісні.
- Друге фортепіано – «Україна», з’являється у сценах спогадів. Хоча у квартирі, де знімали кліп, було чорне фортепіано Petrof, – Христина наполягла, щоб для цих сцен знайшли саме «Україну» коричневого кольору. За таким інструментом Христина написала більшість своїх пісень, коли жила у Львові.
- Складним реквізитом виявився вінтажний мікрофон. Фінальний варіант знайшли за 6 годин до зйомок – це дещо модернізований італійський вінтажний мікрофон FBT P23.
- Образ Христини для «сцени з жуйкою» підібрали з її власного гардеробу. В останній момент перед початком зйомки сцени режисер Анна Бурячкова запропонувала Христині одягти свої окуляри.
- У сценах спогадів на другому плані можна побачити талісмана Христини – ведмедика Щедрика, з яким вона виходить на сцену з 2013 року.