Як знімали кліп Fortepiano Христини Соловій: 8 цікавих фактів (фото, відео)

Перед новорічними святами Христина Соловій презентувала новий кліп на пісню «Fortepiano», яка увійде до нового авторського альбому
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Фото: PR-служба Христини Соловій

Сьогодні ж, у свій день народження, співачка поділилася бекстейджем про те, як знімали кліп.

У ролику присутні кадри, що не увійшли до фінальної версії кліпу.

8 цікавих фактів про кліп

  1. Відео Fortepiano починається з кадру, де героїня відчиняє двері у незнайомий для неї світ. Цей момент є алюзією до кліпу «Тримай», у якому герой також заходить у незнайомі двері, що є символом порталу в інший світ.
  2. Поезія, яка звучить на початку кліпу, – рядки тексту однієї з ще не опублікованих пісень Христини.
  3. На кастингу під час прослуховування на ролі головних героїв акторка Марго Ольшана, яка зіграла маленьку Христину, раптово для всіх запропонувала своєму партнеру по сцені, акторові Олександру Рудько, який зіграв викладача фортепіано, – навчити його танцювати вальс. Цей епізод настільки вразив Христину та знімальну групу, що акторів відразу затвердили, а саму сцену внесли в сценарій.
  4. Перше фортепіано, яке з’являється в кліпі, – електронна вінтажна клавіша Fender Rhodes Mark I, яка належить гурту «Океан Ельзи». Це один з улюблених музичних інструментів Христини, на ньому зіграна одна з основних музичних партій у пісні.
  5. Друге фортепіано – «Україна», з’являється у сценах спогадів. Хоча у квартирі, де знімали кліп, було чорне фортепіано Petrof, – Христина наполягла, щоб для цих сцен знайшли саме «Україну» коричневого кольору. За таким інструментом Христина написала більшість своїх пісень, коли жила у Львові.
  6. Складним реквізитом виявився вінтажний мікрофон. Фінальний варіант знайшли за 6 годин до зйомок – це дещо модернізований італійський вінтажний мікрофон FBT P23.
  7. Образ Христини для «сцени з жуйкою» підібрали з її власного гардеробу. В останній момент перед початком зйомки сцени режисер Анна Бурячкова запропонувала Христині одягти свої окуляри.
  8. У сценах спогадів на другому плані можна побачити талісмана Христини – ведмедика Щедрика, з яким вона виходить на сцену з 2013 року.
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