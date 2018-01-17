Вишам бракує грошей на опалення

Міністертво освіти у науки визнало, що є проблеми із оплатою теплопостачання у вищих навчальних закладах

Через підвищення тарифів на опалення, виші не вкладаються у передбачені кошти.

Натомість міністр освіти Лілія Гриневич доручила вивчити це питання, повідомляє “Укрінформ”.

А за результатами перевірки МОН сформує рекомендації, як навчальним закладам діяти далі.

Нагадаємо, стало відомо, що Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка розпустив студентів до весни на дистанційне навчання. Таким чином сподіваються зекономити кошти.

Ще раніше «Львівська політехніка» повідомила, що перші три тижні після різдвяних канікул їхні студенти будуть навчатися за спеціальною віртуальною програмою.