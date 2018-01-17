Уряд зняв обмеження на отримання землі учасникам АТО

Уряд прийняв постанову, якою зняв обмеження на отримання земельних ділянок учасниками АТО. Про це повідомляє Урядовий портал. Відповідно до неї закріплюється першочерговість забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції, незалежно від площі земельних ділянок, право оренди на які було продано. Досі ж, нагадаємо, був встановлений паритет: безоплатно могло бути передано не більше 25% від площі ділянок, реалізованих на відкритих торгах за попередній звітний період.

Як відзначив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, попередня норма була прийнята, аби запобігти сумнівним схемам розпорядження землями державної власності.

«Але побічним ефектом стало уповільнення темпів передачі землі учасникам АТО. Тому під час зустрічей з організаціями ветеранів АТО ми знайшли той формат, який би їх влаштовував, – внесення змін до цієї постанови, які б пришвидшили передачу землі», – пояснив він.

Постанова набуде чинності після її опублікування.

Довідково

З моменту запровадження ініціативи щодо забезпечення землею в липні 2014 року і станом на початок 2018 року учасники АТО подали до органів Держгеокадастру понад 187 тисяч заяв на отримання ділянок. За результатами розгляду звернень землевпорядники надали військовим 135 030 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення землі, що становить 72% від кількості поданих заяв. Станом на 03.01.2018 військовослужбовці оформили у власність понад 90 378 земельних ділянок площею 117,28 тис. гектарів.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними» 7 червня 2017 року. За період після прийняття та станом на початок 2018 року учасники АТО подали до органів Держгеокадастру понад 24 тис. заяви на отримання земельних ділянок, з яких було задоволено 6 632 заяви на виділення земельних ділянок загальною площею 8,32 тис. гектарів, що становить 27% від кількості поданих заяв.