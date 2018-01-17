У Верховній Раді України експонують картини львівських художників

Як інформує прес-служба Львівської облради, на виставці представлені твори художників зі Львова, Києва, Одеси. Всі вони поєднані тематикою зимових свят, на які так багата наша Україна. На гостей виставки чекають зимові пейзажі, жанрові картини, портрети українок та декоративні твори зі сценами святкування Різдва.

Свої роботи представили Катерина Білетіна, Інна Пантелемонова, Оксана Ягодка, Наталя Курій, Олексій Коваль. Куратор виставки Ніна Бурневіч.

Триватиме виставка до 19 січня.