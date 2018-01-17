У семи районах Львівщини досі не створено жодної ОТГ

На третьому році реформи децентралізації у семи районах Львівщини ще не утворено жодної об’єднаної територіальної громади

Така ситуація склалася в Буському, Дрогобицькому Золочівському, Перемишлянському, Радехівському, Турківському та Яворівському районах.

Як розповів консультант з юридичних питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України, із зазначених районів найближче до утворення перших громад перебувають Радехівський та Перемишлянський.

«У Радехівському районі Лопатинська громада вже звернулася у Львівську обласну державну адміністрацію з проханням звернутись до ЦВК про призначення перших виборів. Натомість Бібрська громада з Перемишлянського району подала документи в ЛОДА для отримання висновку на відповідність їхнього рішення про утворення ОТГ на відповідність Конституції та законам України. І в разі позитивного рішення комісії та розпорядження голови ЛОДА ми будемо розуміти, чи Бібрська громада встигне подати документи до ЦВК, щоби піти на перші вибори у квітні, чи ці вибори там відбудуться у жовтні», – сказав Віталій Корецький.

Стосовно ще 5 районів, де досі не утворено жодної ОТГ, то, як зазначив консультант Офісу реформ, на це існує більше суб’єктивних причин, ніж об’єктивних.

«Для того, щоби зрушити процес з мертвої точки, ми в першу чергу маємо посилити інформаційну роботу безпосередньо з мешканцями громад, котрі, ймовірно, не до кінця розуміють ефект, який отримує громада в результаті об’єднання, і як вона може покращити життя своїм мешканцям. Об’єднавши зусилля Львівської державної адміністрації, Асоціації міст України та деяких інших проектів з децентралізації, ми маємо більше спілкуватись з представниками громад, більше роз’яснювати їм про перспективи ОТГ, аби вони прискорили процес утворення громад», – зазначив Віталій Корецький.