У Римі вручать Відзнаку блаженного Омеляна Ковча

Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

Омелян Ковч – греко-католицький священик, послідовник митрополита Шептицького, який у часи Другої світової рятував євреїв, за що був ув’язнений і загинув в концтаборі Майданек. Відзнаку щорічно вручають за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму, героїчні вчинки у служінні людині та задля примирення і порозуміння між народами.

Вручення відзнаки відбудеться 27 січня, в суботу, о 15:30 у соборі Святої Софії.

Лауреатами відзнаки у 2017 році стали:

Бриґітта Вебер (німецька добродійниця). Її 20-річну жертовну безкорисну доброчинну працю і опіку відчули сотні багатодітних українських родин, школи-інтернати, дитячі садочки, лікарні, окремі важкохворі діти, особи похилого віку, діти з інвалідністю. Бриґітту Вебер називають другою Матір’ю Терезою для України. Комітет відзначає унікальний взірець небайдужості і велич серця, яке зігріває сотні сердець і ділиться теплом з мільйонами, багатолітню безкорисну допомогу українським дітям і родинам, яка є видатним прикладом особистої жертовності, співчуття і любові.

Оксана Забужко (українська письменниця і філософиня). Твори письменниці перекладені понад 20 мовами. В Україні Оксана Забужко є одною із найпопулярніших україномовних авторок. Комітет відзначає її видатну літературну працю та громадянську позицію, чесну і правдиву розповідь Авторки про рідний народ, яка стала його голосом у світі та виразним словом на захист національної гідності й універсальних людських прав.

Яна Зінкевич (доброволиця-медичка). Керівниця Медичного управління та реабілітації бійців Української Добровольчої Армії. Командувачка Медичного батальйону «Госпітальєри». Яна Зінкевич у свої 19 років винесла з поля бою 128 поранених. Пережила важку травму і знову повернулася на передову. Комітет відзначає особисту самопожертву та геройську волонтерську працю – за подвиг порятунку життя людей і за особистий приклад самопожертви та мужності, який наслідує приклад Омеляна Ковча.

Тімоті Девід Снайдер (американський історик). Спеціалізується на історії Центральної та Східної Європи. Докторський ступінь здобув 1997 року в Оксфордському університеті. Викладає на історичному факультеті Єльського університету. Праці Т. Снайдера опубліковані багатьма мовами світу. Комітет відзначає багатолітню діяльність, що відкриває світові правду про потрясіння української історії як про універсальний приклад боротьби за свободу і справедливість, а також за взірець особистої моральної та наукової чесності у час пост-правди і спроб реваншу авторитаризму та тиранії.

Ян Томбінський (польський та європейський дипломат). У 1989 був засновником і президентом Асоціації з євроінтеграції у Кракові, а також членом профспілки «Солідарність» у Яґеллонському університеті. Колишній голова представництва Європейського Союзу в Україні. Сьогодні – представник ЄС при Святому Престолі. Комітет відзначає його віддану працю на підтримку демократичних цінностей у Польщі, Україні та Європі – за непорушну вірність цінностям свободи і людських прав і за винятковий особистий приклад єднання європейських народів.

Як знак вдячності за вагомі зусилля у справі встановлення миру та відновлення територіальної цілісності України та за сприяння розвиткові Католицької Церкви в Україні в рамках римських урочистостей буде вручено ікону блаженного священномученика Омеляна Його Еміненції Кардиналу П’єтро Пароліну, ватиканському дипломату, Державному секретарю Святого Престолу.

Участь у заході візьмуть лауреати Відзнаки, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, голова Комітету із вшанування пам’яті блаженного священномученика Омеляна Ковча Іван Васюник та інші члени Комітету: владика Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, отець Стефан Батрух, Олександр Богуцький, Данило Лубківський, Микола Кміть.

Відзнаку імені Омеляна Ковча вручають щороку за значний внесок у розвиток екуменічного діалогу, діалогу культур і народів, міжрелігійного та міжнаціонального порозуміння, благодійної діяльності, за особистий життєвий приклад жертовності та гуманізму.

Наступного дня, 28 січня, відбудеться зустріч вірних УГКЦ зі Святішим Отцем Франциском з нагоди Його відвідин прокатедрального собору Святої Софії у Римі. Лауреати Відзнаки будуть представлені Святішому Отцю Франциску.