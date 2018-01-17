У Львові викрили адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах
Співробітники УСБУ у Львівській області припинили діяльність адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах
Оперативники спецслужби встановили, що модератор розміщував в Інтернеті матеріали із закликами до зміни меж території України та висловлювався на підтримку терористичних організацій «Л/ДНР».
Як інформує Управління Служби безпеки України у Львівській області, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання проросійського пропагандиста правоохоронці, в рамках раніше відкритого СБУ провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України, виявили техніку та носії інформації, які передадуть на експертизу.
Триває досудове слідство.