Синоптики застерігають про пориви вітру у Львові

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що на території Львівської області та у Львові 18 січня на дорогах ожеледиця, вдень місцями пориви західного вітру 15 – 20 м/с

У найближчу добу синоптиків прогнозують у Львові хмарну погоду з проясненнями. Часом падатиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 2-4° морозу, вдень – від 1° морозу до 1° тепла.

19 січня очікується хмарна погода. Часом сніг і мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

20 січня – хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На 21-22 січня – невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме2-7° морозу, вдень – від 0 до 5° морозу.