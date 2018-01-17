Ще одну частину Личаківської сьогодні відкрили для проїзду

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», сьогодні відкрито для проїзду транспорту ділянку вул. Личаківської, від вул. Крупꞌярської до вул. Б. Котика

Рух транспорту відновлено вниз по вул. Б. Котика (односторонній рух) і по вул. Некрасова (двосторонній рух). Угору – по вул. Некрасова та вул. Черемшини з виїздом на вул. Копальну.

«Сьогодні, з 14.00 відкрито для руху транспорту 350 м відремонтованої вул. Личаківської на ділянці від вул. Крупꞌярської до вул. Б. Котика. Тривають планові роботи на відрізку від вул. Б. Котика до вул. Черемшини», – повідомив Олексій Хміль, прес-секретар ЛКП «Львівавтодор».

Натомість проїзд на вул. Мучну планують відкрити до кінця січня. Тож тоді на ділянці від вул. Б. Котика до вул. Мечникова повноцінно відновлять двосторонній рух.

Нагадаємо, 25 березня 2017 року розпочався капітальний ремонт вул. Личаківської (на ділянці від вул. Мечникова до вул. Пасічна з розворотним кільцем). Тендер на виконання робіт виграла компанія «Онур». Орієнтовна вартість робіт – 6 млн. євро. Тут буде проведена капітальна реконструкція дорожнього покриття, заміна трамвайної колії, контактної мережі та інженерних мереж, зокрема колектора.

Реконструкцію вулиці здійснюють у три етапи. Перший – роботи на перехресті вул. Личаківської з вул. Мечникова. Другий етап – роботи на ділянці від вул. Круп’ярської до вул. Б. Котика. І третій етап – від вул. Б.Котика до вул. Пасічної.

У серпні завершили роботи на перехресті вул. Личаківська-Мечникова. Тут замінили 30 м колектора на глибині 7,5 м, замостили тротуари, виклали бруківку та поставили 8 опор контактної мережі. З 18 вересня на цьому відтинку курсують трамваї.