Родина дипломата США подарувала Львову пряникову площу Ринок (фото, відео)

Зменшену копію площі Ринок з пряників, яку зробила родина американського дипломата Посольства США в Україні Джорджа Кента, можна побачити у приймальні міського голови. Наступного тижня виріб передадуть у Львівську загальноосвітню школу-інтернат №2 (вул. Просвіти, 2). Про це «Львівську газету» повідомила керівниця прес-служби міської ради Христина Процак.

На роботу пішло не менш, ніж 12 кг тіста. За шириною площа з пряників вийшла 1,5 м і може стояти роками. Випічка показує площу Ринок, Ратушу, кам’яниці, львівський трамвай та різдвяний вертеп. Для випікання, вирізання та розмальовки родина витратила шість тижнів.

«Я роблю схожі проекти кожного Різдва, вибираю місце, яке має для мене якесь значення. Цьогоріч це Львів – старе місто, яке має багато молодих людей, позитивної енергії. Робили цю площу ми цілою родиною. Чоловік, Джордж Кент, працював над бруківкою і дахами, син робив ялинку й вертеп, дочка виготовила 102 фігурки людей, брат із Нью-Йорка – дах Ратуші. Цей виріб повністю їстівний, окрім лампочок, для нього використано понад 12 кг тіста», – зазначила Веліда Кент, дружина заступника голови місії США в Україні Джорджа Кента.

Веліда Кент – американка кримськотатарського походження. Вона почала випікати імбирні вироби на Різдво з 2008 року, станом на сьогодні Львів – це ювілейне десяте творіння. Кожного року Веліда Кент випікає місто, де жила її родина, яке їй дуже подобається або ж місто, яке має для неї особливе значення.

Один із своїх найвідоміших проектів Веліда Кент реалізувала у 2014 році. Тоді після анексії Криму вона спекла Бахчисарай – ханський палац, зелених чоловічків під його стінами і напис кримськотатарською: «Крим – не ваш, Крим – наш».

Веліда походить з кримських татар. Дідуся та бабусю депортували в 1944 році з Криму в Середню Азію. Вона народилась в Узбекистані, працювала для ООН, а згодом переїхала в Америку.