Поліція затримала голову комісії з питань земельних відносин однієї з міськрад Львівщини (фото)

Посадовець систематично вимагав та отримував від громадян хабарі за вирішення земельних питань

Загальна сума неправомірної вигоди, яку він отримав у такий спосіб, становить майже 300 тисяч гривень.

Як інформує Національна поліція України, процесуальні заходи проводили в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці перевірять причетність інших осіб, зокрема працівників міської ради, до вчинення правопорушення.