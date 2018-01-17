Поліція затримала голову комісії з питань земельних відносин однієї з міськрад Львівщини (фото)
Посадовець систематично вимагав та отримував від громадян хабарі за вирішення земельних питань
Загальна сума неправомірної вигоди, яку він отримав у такий спосіб, становить майже 300 тисяч гривень.
Як інформує Національна поліція України, процесуальні заходи проводили в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці перевірять причетність інших осіб, зокрема працівників міської ради, до вчинення правопорушення.