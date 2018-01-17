На Львівщині утворили обласну громадську організацію ветеранів війни

У конференц-залі Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України у Львові відбулися установчі збори

Ухвалою зборів утворено Львівську обласну громадську організацію «Спортивна Асоціація ветеранів війни «Незламний»». Участь у зборах взяли 19 осіб, 15 з яких є учасниками АТО.

Таку громадську організацію утворено передовсім для активного залучення учасників бойових дій Львівщини до систематичних занять фізичною культурою та спортом, пропаганди здорового способу життя та організації їх активного дозвілля, а також з метою ефективної підготовки воїнів АТО Львівщини за програмами міжнародних Ігор Нескорених, «Ігор Героїв» тощо.

Головою спортивної асоціації «Незламний» обрали срібного призера Ігор Нескорених 2017 зі стрільби з лука Дмитра Сидорука, заступником – Сергія Шимчака. До складу правління громадської організації увійшли також: призерка Ігор Нескорених-2017 Катерина Михайлова, Сергій Романовський, Роман Ільчишин, Василь Кохан, Роман Гаврильчак та Мар’яна Салашник.