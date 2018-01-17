На Львівщині ознакували пішохідний шлях «Росохацькі полонини»

Управління туризму та курортів Львівської ОДА у партнерстві із громадською організацією Клуб велотуристів Друзів природи «Рух» завершило ознакування високогірної частини одного з найпривабливіших туристичних шляхів Львівщини – пішохідного шляху «Росохацькі полонини»

Територія Приполонинного лісництва НПП охоплює цінні з ландшафтно-екологічної, ботаніко- і зоогеографічної та природоохоронної точок зору гірські екосистеми.

Територія розташування лісництва в басейні р. Завадка та її приток в межах природно-географічних районів Сколівських Бескид. На території лісництва збереглися рештки природних високопродуктивних і біологічно стійких деревостанів – вікові букові ліси, які значною мірою відображають різноманітність лісового покриву Бескид. Також тут зустрічаються понад 15 видів рослин, занесених до Червоної книги України. Багатий і різноманітний видовий склад фауни.

Одним з пріоритетних напрямків розвитку лісництва є розвиток рекреаційної діяльності. Зокрема, на території садиби лісництва створені стави, на яких надають послуги з любительського рибальства. Територія лісництва облагороджена малими архітектурними формами: альтанами, лавками з столами та мангалами.