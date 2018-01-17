На березі річки на Львівщині виявили тіло жінки

Інформація про подію надійшла у поліцію сьогодні, 17 січня, о 14.35. Тіло жінки без ознак життя знайшли на березі річки Свіча неподалік села Дубравка Жидачівського району.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, на місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюють особу померлої та обставини, що могли спричинити її смерть. Призначено низку експертиз. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.