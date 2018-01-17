Частина сихівчан до вечора знову буде без води

Як проінформували в диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», ремонтні бригади підприємства ліквідовують витік води на просп. Червоної Калини, 42.

У зв’язку з ремонтними роботами сьогодні, 17 січня, з 12.45 і до 17.00 призупинено водопостачання на просп. Червоної Калини, 38-52, вул. Чукаріна, 1а, 1б, та 2-30.

Нагадаємо, через ремонтні роботи на вул. Бойчука, 5 сьогодні до 16.00 залишилися без води мешканці вулиць, обмежених «квадратом» – вул. Бойчука, вул. Кобилиці, вул. Кн. Ольги, вул. Володимира Великого.